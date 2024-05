Marcano novamente operado

Numa nota publicada no seu sítio oficial, os ‘dragões’ detalham que a operação esteve a cargo da equipa liderada por Manolo Leyes, que já tinha feito a última cirurgia ao defesa central espanhol, e evoluiu sem intercorrências, seguindo-se o processo de recuperação.



Marcano, de 36 anos, contraiu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito em 15 de setembro de 2023, saindo lesionado ao oitavo minuto da vitória do FC Porto na visita ao Estrela da Amadora (1-0), em jogo da quinta ronda da edição 2023/24 da I Liga.



Há quatro anos, o defesa mais goleador da história dos ‘dragões’, com 30 tentos nas 253 partidas efetuadas em duas fases (2014-2018 e desde 2019), já tinha sofrido uma lesão ligamentar precisamente no mesmo joelho, que o afastou dos relvados por nove meses.



Marcano terminou a temporada no boletim clínico do FC Porto, a par do lateral esquerdo nigeriano Zaidu e do defesa central Pepe, um dos 26 convocados da seleção portuguesa para a fase final do Europeu, que se realiza de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha.