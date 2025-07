Márkó Filipovity reforça basquetebol do FC Porto

“Posso ajudar a equipa com a minha experiência, pois joguei em muitas ligas. Ao mesmo tempo sou jovem e tenho muita energia. Escolhi representar o FC Porto por ser uma das melhores equipas em Portugal e quero fazer parte do seu sucesso”, declarou aos canais de comunicação dos ‘dragões’.



Márkó Filipovity, de 28 anos e 2,04 metros de altura, chega aos ‘"dragões" proveniente dos húngaros do Alba Fehérvár, com uma média de 14,5 pontos e 5,4 ressaltos por jogo na última temporada na principal liga magiar.



Na Taça Europa, competição que os "dragões" também disputaram, as médias do extremo húngaro não foram muito diferentes: 13,5 pontos e 4,0 ressaltos por jogo.



O plantel orientado por Fernando Sá, que já tinha sido reforçado para a nova época com o norte-americano Javian Davis, ganha mais um lançador, que se junta ao compatriota Tanner Omlid no lote de estrangeiros à disposição do treinador portista.



Na temporada de 2022/23, Márkó Filipovity, que se destaca sobretudo no capítulo do lançamento, em especial o exterior, foi adversário do FC Porto na Taça Europa, quando representava os alemães do Niners Chemnitz.



O extremo tem muita experiência acumulada, pois além de ter jogado na Hungria (Kaposvári KK, Alba Fehérvár e Falco Szombathely), também conta com passagens por Itália (Victoria Libertas), Espanha (Obradoiro CAB), Alemanha (Niners Chemnitz) e Brasil (Flamengo).