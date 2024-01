Marko Grujic e Stephen Eustáquio falham treino do FC Porto com síndrome gripal

Os médios internacionais sérvio e canadiano limitaram-se a efetuar trabalho de ginásio durante a sessão matinal orientada por Sérgio Conceição, juntando-se ao defesa central espanhol Iván Marcano e ao extremo Gonçalo Borges no departamento clínico do clube.



De fora das opções continuam o lateral esquerdo Zaidu e o avançado Mehdi Taremi, que estão ao serviço das seleções da Nigéria, orientada pelo técnico português José Peseiro, e do Irão na Taça das Nações Africanas (CAN2023) e na Taça Asiática, respetivamente.



O FC Porto, terceiro classificado da I Liga, com 41 pontos, cinco abaixo do líder isolado Sporting e a quatro do campeão nacional Benfica, segundo, regressará aos trabalhos na sexta-feira, às 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



Os ‘azuis e brancos’ visitam o Farense, sétimo colocado, com 24 pontos, no domingo, a partir das 18:00, no Estádio de São Luís, em Faro, em encontro da 19.ª ronda da prova.