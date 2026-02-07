Martim Fernandes recuperado para receção do FC Porto ao Sporting

O jogador, de 20 anos, sofreu uma fascite plantar frente ao Casa Pia, na passada segunda-feira, na primeira derrota dos 'azuis e brancos' (2-1) no campeonato, à 20.ª ronda.



Durante a manhã de hoje, no Centro de Treinos e Formação Jorge Costa, no Olival, Martim Fernandes já evoluiu para um treino sem limitações, depois de ter trabalhado de forma condicionada na semana de preparação do duelo com os 'leões'.



De resto, Nehuén Pérez e Luuk de Jong, que atravessam lesões agravadas, com longos períodos de recuperação, são as únicas 'baixas' confirmadas do lado portista, além de William Gomes, que cumpre o primeiro de dois jogos de suspensão por ter sido expulso com cartão vermelho direto na jornada anterior.



O líder da I Liga, FC Porto, com 55 pontos, recebe o segundo classificado, o bicampeão Sporting, com 51, na segunda-feira, a partir das 20:45, no clássico da 21.ª jornada, que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

