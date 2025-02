Martín Anselmi espera um FC Porto-Sporting emotivo

"No momento em que decidimos ser treinadores, preparamo-nos para este tipo de jogo. Nesse aspeto, espero muita emoção, ilusão, poder estar pela primeira vez no nosso estádio, com os nossos adeptos. E conseguir que no final do jogo possamos estar com muita alegria"."Cada jogo tem um contexto diferente. No fim de contas, temos pouco tempo a trabalhar com o plantel. Vamos tentar descobrir o que cada um pode dar em cada função. Podemos necessitar de jogadores com mais caraterísticas de médio ou noutros jogos de um central, ainda que ambos possam fazer o que pedimos para a posição. No Cruz Azul, ao início tivemos um central que não tinha muita desenvoltura, mas conseguiu melhorar. Não quero etiquetar um sistema, pode variar consoante o adversário”.

Sobre se Ttrabalhar depois de um jogo com dois erros individuais foi um desafio extra afirmou: "Uma coisa é a competitividade, a intensidade e a forma de competir. Creio que vai estar presente amanhã. Depois, tivemos o treino número 8. Temos de dar informação pontual e aos poucos para que os jogadores possam entender e fluir melhor dentro de campo. A parte defensiva é mais fácil, é mais fácil destruir do que construir. A competitividade e intensidade já temos, já se viu. No jogo passado melhorámos, vimos os números e mostrámos".



Confrontado com o facto do Sporting ter oito pontos de vantagem considerou: "Vamos falar do que controlamos e não controlamos... Não posso fazer futurologia. Preparo-me para competir, dar o máximo e depois do jogo podemos falar de tudo isso. Com o jogo por jogar, há que preparar para competir. O importante é o que controlo até aí. Não controlo o vento, as decisões do árbitro... O que posso controlar até aí é o que se passa dentro do jogo. O que se passa fora é ruído".