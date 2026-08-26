Médio costa-marfinense Seko Fofana regressa ao FC Porto por empréstimo

"A aventura de Seko Fofana no FC Porto ainda não terminou - na verdade, está só a começar. Depois de ter integrado o plantel às ordens de Francesco Farioli entre fevereiro e maio, o médio de 31 anos regressa ao clube cedido pelos franceses do Rennes até ao final da temporada", pode ler-se em nota dos `azuis e brancos` no seu sítio oficial na Internet.

Em termos semelhantes ao empréstimo anterior, Fofana chega à cidade `invicta` sem o pagamento de qualquer taxa de empréstimo, com o FC Porto a encarregar-se do pagamento do salário do centrocampista.

O acordo não inclui opção de compra definitiva por parte dos `dragões` e a operação não teve custos de intermediação associados.

Fofana, de 31 anos, havia chegado ao clube portista no fecho do último mercado de inverno, depois de ter sido pouco utilizado no Rennes, e tornou-se uma peça importante no campeonato nacional conquistado, com três golos decisivos frente a Sporting, Sporting de Braga e Famalicão.

Na primeira passagem, totalizou 18 jogos realizados em meia temporada, realizados entre I Liga, Liga Europa e Taça de Portugal, e convenceu o técnico Francesco Farioli, que manifestou publicamente o interesse em voltar a contar com o jogador para a vaga de alternativa a Victor Froholdt na `posição oito` do meio-campo.

Internacional pela Costa do Marfim em 35 ocasiões, tendo participado recentemente no Mundial2026, Fofana concluiu a sua formação no Manchester City e, a nível sénior, somou passagens por Inglaterra (Fulham), França (Bastia, Lens e Rennes), Itália (Udinese) e Arábia Saudita (Al Nassr e Al Ettifaq).

Ao serviço do Lens, teve o período de maior destaque da carreira, tendo protagonizado a campanha do clube em 2022/23, que terminou no segundo lugar do campeonato francês, ficando a apenas um ponto do campeão PSG.

Os bons desempenhos valeram-lhe a partida para o futebol saudita, primeiramente para o Al Nassr, onde foi companheiro dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio, e depois para o Al Ettifaq, mas o regresso ao futebol europeu, pela porta do Rennes, trouxe dificuldades a Fofana, que apenas se conseguiu afirmar na chegada ao FC Porto.