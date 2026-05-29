Médio costa-marfinense Seko Fofana sai do FC Porto após período de empréstimo

"O fim da temporada 2025/26 marca também o término do período de empréstimo de Seko Fofana, que deixa de fazer parte do plantel do FC Porto e regressa ao Stade Rennais", indicou o clube 'azul e branco', numa nota publicada no sítio oficial.



Chegado ao clube portista em 02 de fevereiro, após escassa utilização na primeira metade da época ao serviço do emblema gaulês, Fofana afirmou-se como alternativa a Victor Froholdt na posição mais ofensiva do meio-campo.



Com a camisola portista, o médio registou três golos e uma assistência, em 18 jogos realizados entre I Liga, Liga Europa e Taça de Portugal.



O acordo de cedência não contemplava qualquer opção de compra, pelo que o FC Porto não assegurou a continuidade do jogador, que conquistou o campeonato nacional pelos 'dragões' e deverá representar a Costa do Marfim no Mundial 2026.