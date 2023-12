Médio do FC Porto Stephen Eustáquio eleito futebolista do ano do Canadá

O jogador dos ‘dragões’ melhorou o segundo lugar alcançado no ano passado, ao ficar à frente de Alphonso Davies, defesa esquerdo do multicampeão alemão Bayern Munique e vencedor deste galardão em 2018, 2020, 2021 e 2022, e Jonathan David, distinguido na edição de 2019 e avançado dos franceses do Lille, do técnico português Paulo Fonseca.



“Em 2019, quando me comprometi [com o clube], não sabia que esta jornada iria resultar em tantos momentos de entusiasmo e de recompensa na minha vida. Obrigado aos que votaram. Que venham muitos mais anos a usar este emblema”, frisou, nas redes sociais.



Stephen Eustáquio, de 26 anos, fez cinco golos em 45 duelos ao serviço do FC Porto em 2023, conquistando uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal, além de ter juntado seis jogos e um tento pela seleção principal do Canadá na Liga das Nações da CONCACAF, cuja final da edição 2022/23 foi perdida pelos ‘canucks’ frente aos Estados Unidos (2-0).



Entre as mulheres, a média Jessie Fleming, do tetracampeão inglês Chelsea, foi a mais votada pelo terceiro ano seguido e suplantou Cloé Lacasse, que rumou aos londrinos do Arsenal no verão, após ter vencido campeonato, Taça da Liga e Supertaça pelo Benfica, com um total de 17 golos marcados em 19 duelos, e a defesa Ashley Lawrence, dos ‘blues’.



A ex-avançada ‘encarnada’, de 30 anos, esteve pela primeira vez no pódio dos galardões da CSA, num ano em que o Canadá, campeão olímpico em Tóquio2020, foi afastado na primeira fase do Mundial, ocorrido entre julho e agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.