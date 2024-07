Médio Marko Grujic deseja ter mais minutos na quinta época pelo FC Porto

"Toda a gente tem energia. No meu caso, eu quero jogar mais. Não conheço um jogador que fique feliz no banco", reconheceu o médio, em declarações aos jornalistas, no Olival.

O FC Porto regressou hoje ao trabalho, dois dias depois de ter derrotado a Sanjoanense (4-0), da Liga 3, com Marko Grujic a ser suplente utilizado no primeiro jogo de pré-época.

"Em primeiro lugar, tenho de trabalhar mais. Olho sempre para aquilo que posso fazer, e no final, o treinador toma as decisões. Vou estar concentrado, focado e a trabalhar ainda mais diariamente. Não tenho dúvidas de que isso me permitirá ter mais minutos, marcar golos e fazer assistências", vincou, almejando lograr "um dos melhores anos da carreira".

Com 21 jogos somados em 2023/24, o médio, de 28 anos, teve a época menos produtiva desde a sua chegada aos `dragões`, em 2020/21, oriundo dos ingleses do Liverpool, mas deseja crescer sob orientação do ex-adjunto Vítor Bruno, sucessor de Sérgio Conceição.

"Os jogadores que cá estavam já conhecem o novo técnico. Todos sabemos que ele tem muitas qualidades como pessoa e, sobretudo, como treinador. Não tenho dúvidas de que cada um irá melhorar e daremos tudo para ganhar a sua confiança. Na última época, não ficámos felizes. O terceiro lugar [na I Liga] é mau para o FC Porto. Ganhámos a Taça de Portugal, mas, no geral, sabemos que os adeptos não ficaram felizes e nós também não. Vamos dar tudo este ano e trabalhar muito para conseguirmos conquistar mais títulos. O nosso principal objetivo é o campeonato, mas também existem outras frentes", observou.

Ainda sem reforços anunciados, o FC Porto despediu-se recentemente do defesa central internacional português e capitão Pepe, de 41 anos, que tinha voltado aos `dragões` em 2019 - após uma passagem inicial, de 2004 a 2007 - e alinhou por Portugal no Euro2024.

"Era um jogador com um grande caráter neste balneário e um verdadeiro capitão. É claro que vai fazer falta, mas o clube tem de viver com quem cá está e os atletas mais velhos tentarão ajudar os jovens, fazendo como o Pepe fez na liderança do clube", notou Grujic.

O FC Porto vai continuar a trabalhar no Olival até ao final da semana e estagia entre 15 e 24 de julho em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, realizando mais seis jogos de preparação até à estreia oficial em 2024/25, em 03 de agosto, em Aveiro, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão Sporting, que derrotou na última final da Taça de Portugal.

"Neste momento, só pensamos no primeiro jogo oficial, que é importante para os adeptos e para iniciar a época da melhor maneira. Vamos jogo a jogo e, depois, iremos pensar na Liga Europa. Não vai ser a Liga dos Campeões, na qual nos habituámos a estar, mas é a segunda melhor competição da Europa e, como sempre, vamos dar o máximo", finalizou.