Médio Pablo Rosario assina pelo FC Porto

O FC Porto tem acordo com o Nice para a contratação de Pablo Rosario. O médio, de 28 anos, internacional pela República Dominicana, tem também nacionalidade neerlandesa.
O negócio pode ficar fechado por menos de 4 milhões de euros e o médio, que pode também fazer a posição de defesa-central, vai assinar contrato para as próximas quatro temporadas.
Pablo Rosario vai reencontrar nos dragões Francesco Farioli, com quem trabalhou no Nice em 2023/24.
Internacional pela República Dominicana, o médio nasceu nos Países Baixos e fez parte da formação no Ajax. Mais tarde, rumou ao PSV Eindhoven, onde se afirmou durante várias épocas até rumar ao Nice.