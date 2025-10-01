Médio Pablo Rosario quer ser "apenas mais uma peça do puzzle" no FC Porto

"A equipa vai estar pronta, queremos ganhar e vamos fazer tudo para fazer isso, prontos para mostrar o que valemos", afirmou o jogador dos 'dragões', na conferência de imprensa de antevisão, realizada no Olival.



Pablo Rosario, que já trabalhou com o treinador italiano no Nice, disse sentir-se bem integrado desde a chegada ao clube: "É claro que a equipa está muito unida, desde o primeiro dia senti-me bem, os rapazes ajudaram-me, estou aqui para dar tudo e quero ser apenas mais uma peça do puzzle."



Questionado sobre a possibilidade de ser titular, numa fase em que os portistas têm três jogos em seis dias, o médio preferiu não assumir cenários.



"Titular não sei, mas já trabalhei com o treinador no Nice. Estou satisfeito, bem integrado, amanhã é mais um dia para mostrarmos o que valemos como equipa. Vai ser uma época longa, amanhã temos de estar frescos", disse.



O internacional dominicano, de 27 anos, mostrou-se ainda disponível para desempenhar diferentes papéis em campo, elogiando a mentalidade do grupo.



"É algo que o treinador tem de decidir. Como já disse, estou aqui para ajudar, seja a lateral ou qualquer posição. Não só eu, mas muitos jogadores estão prontos para fazer isso aqui. Penso que está a ser evidente e amanhã só queremos mostrar que somos uma equipa", referiu



O FC Porto recebe o Estrela Vermelha, da Sérvia, na quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio do Dragão, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa.



