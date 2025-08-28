Médio Pablo Rosario reforça o meio-campo do FC Porto

por Lusa
Foto: FC Porto

O futebolista dominicano Pablo Rosario é reforço do FC Porto, proveniente do Nice, de França, numa operação que custou 3,75 milhões de euros (ME) aos cofres portistas, revelaram hoje os 'dragões' no seu sítio oficial.

O médio defensivo, de 29 anos, assinou um contrato com os 'azuis e brancos' válido por quatro temporadas, até junho de 2029, no qual consta uma cláusula de rescisão de 50 ME, e o clube gaulês mantém 15% das mais-valias de uma potencial futura transferência do jogador.

"Significa muito para mim o facto de o FC Porto me querer e agora estou aqui para jogar pelos adeptos, pela equipa e estou entusiasmado para mostrar as minhas qualidades. Quero ajudar a equipa", disse o jogador internacional pela República Dominicana, em declarações difundidas pelos meios de comunicação do FC Porto.

Pablo Rosario, que irá envergar a camisola número '13', reencontra assim o técnico Francesco Farioli, que o orientou no Nice, em 2023/24, podendo oferecer uma alternativa a Alan Varela na posição mais recuada do meio-campo portista.

"Trabalhei com ele [Farioli] no Nice, é um grande treinador e uma grande pessoa. É muito bom que ele esteja aqui no FC Porto e, como já disse, estou aqui para mostrar as minhas qualidades e para ajudar a equipa", acrescentou.

O centrocampista fez toda a sua formação nos Países Baixos, entre Ajax, Almere City e PSV Eindhoven, pelo qual conseguiu ascender à equipa principal, tendo sido campeão neerlandês, em 2017/18.

Estabelecido como titular absoluto a partir da época seguinte, fez um total de 139 jogos pelo clube, antes de se juntar ao Nice, em 2021/2022, tendo permanecido no emblema do sul de França nas últimas quatro temporadas, sempre como peça importante.
