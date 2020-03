Miguel Amorim Ferreira leva lufada de ar fresco à presidência do FC Porto

Miguel Amorim Ferreira, de 20 anos, quer assumir uma liderança vigorosa capaz de contrariar o natural cansaço de Pinto da Costa que está com 82 anos.



O jovem candidato alertou para a necessidade dos sócios do FC Porto se manterem alerta face à atual situação financeira do clube e classificou as contas de “preocupantes” desafiando a SAD a explicar os prejuízos.



Este portista espera um parecer jurídico do clube para avançar com efetividade para as eleições e aguarda por essa formalidade para divulgar os nomes que o acompanham.



Na hora de enfrentar Pinto da Costa fez questão de referir, em declarações ao jornalista Ricardo Pinheiro, que o atual líder sempre esteve à frente do seu tempo.