Miguel Nogueira arbitra clássico entre FC Porto e Benfica da I Liga pela primeira vez

O árbitro da associação de Lisboa, de 31 anos e internacional desde 2023, vai estar pela primeira vez num jogo entre `grandes`, depois de João Gonçalves, de 33, se ter estreado na derrota caseira do bicampeão Sporting ao FC Porto, por 2-1, também para o campeonato.

No jogo `grande` da oitava ronda da I Liga, Miguel Nogueira vai ter como assistentes Paulo Brás e Nuno Pires, o quarto árbitro será Gustavo Correia, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Bruno Esteves, coadjuvado por Pedro Felisberto (AVAR).

O FC Porto, líder isolado com 21 pontos, recebe o Benfica, terceiro com 17, no domingo, a partir das 21:15, no Estádio do Dragão, no Porto.