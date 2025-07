Mika Grbavica reforça voleibol do FC Porto

“Está apresentado o último reforço da equipa de voleibol: Mika Grbavica junta-se a Saska Durovic, Natalia Murek, Beatriz Basto, Jasmine Rivest, Milana Bozic, Kelsey Veltman e Shayla Hoeft no lote de caras novas do FC Porto”, lê-se no site dos azuis e brancos.



Grbavica, de 23 anos, tem 24 internacionalizações pela Croácia e defrontou o FC Porto na última temporada, ao serviço das eslovenas do Calcit Kamnik, na Liga dos Campeões.