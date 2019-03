Mike Walsh pede um FC Porto paciente e confiante

O jogo começa às 20h00, no Estádio do Dragão.



No encontro da 1.ª mão, em Itália, a Roma venceu por 2-1.



O antigo avançado portista também defrontou a Roma em 1984 e nessa altura os azuis e brancos eliminaram os romanos.



O ex-goleador dos portistas admitiu, ao jornalista David Carvalho, que o “FC Porto joga em casa e vai galvanizar-se por jogar na ‘Champions’”.



Um golo chega para os “dragões” se apurarem e Mike Walsh revelou a receita do sucesso, em declarações ao jornalista David Carvalho: “Vamos ter paciência e confiança, muita disciplina a defender e solidez defensiva”.



O ex-avançado manifestou ainda o desejo de que Marega e Brahimi estejam ao seu melhor nível.



O árbitro do jogo é o turco Cuneyt Çakir, internacional desde 2006 e que já dirigiu 109 partidas nas provas da UEFA, sete delas com o FC Porto.