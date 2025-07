Milana Bozic reforça voleibol do FC Porto

“Sinto-me muito feliz e honrada por me juntar ao FC Porto. Já me sinto bem recebida mesmo que a temporada ainda não tenha começado”, disse Milana Bozic, de 24 anos, mas já com uma vasta experiência que atravessa seis países e dois continentes.



A atleta iniciou o seu percurso no ZOK Modrica e passou ainda pelo Kula-Gradacac antes de iniciar uma carreira internacional com passagens pelo Volleyball Franches-Montagnes (Suíça), ZOK Ub (Sérvia), Top Speed (Taiwan), AO Thiras (Grécia), VC Wiesbaden e MTV Stuttgart (Alemanha).



“Escolhi o FC Porto porque é um clube sério e ambicioso, com um excelente projeto para os próximos anos e senti que era a decisão certa para continuar a crescer”, justificou uma das novas caras do clube para 2025/26.



Milana Bozic foi eleita a melhor distribuidora da Liga sérvia em 2020/21, e da Taça da Alemanha em 2023/24.



A juntar aos galardões individuais, Milana Bozic soma ainda 24 internacionalizações pela Bósnia e Herzegovina, seleção que representou nos Campeonatos da Europa de 2021 e 2023 e nas edições de 2022 e 2023 da Golden League.



De acordo com o clube, Bozic chega ao plantel orientado pelo treinador Miguel Coelho "recheada de experiência e preparada para ajudar o FC Porto na luta pelo título nacional e na disputa das provas europeias".