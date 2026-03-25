Morreu José Carlos Esteves, antigo médico do FC Porto
O antigo médico do FC Porto José Carlos Esteves, que trabalhou durante cerca de 30 anos nos ‘dragões’, morreu aos 77 anos, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.
“O FC Porto recebeu com muita consternação a notícia da morte de José Carlos Esteves, antigo responsável pelo departamento médico do clube, distinguido com o Prémio Carreira na entrega dos Dragões de Ouro de 2020”, lê-se no site dos ‘azuis e brancos’.
José Carlos Esteves esteve cerca de 30 anos ao serviço do FC Porto, com o clube a lembrar que “presenciou as conquistas de inúmeros títulos nacionais e internacionais e trabalhou com jogadores e equipas técnicas, que, tal como o próprio, fazem parte do património histórico do clube”.
De acordo com os ‘dragões’, o velório vai acontecer hoje na Igreja do Carvalhido, com o funeral a acontecer no mesmo local, na quinta-feira.
