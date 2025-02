Pinto da Costa. As reações à morte do ex-dirigente do FC Porto

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas.





O ex-dirigente do FC Porto morreu este sábado aos 87 anos, menos de um ano depois da derrota frente a André Villas-Boas nas eleições para a presidência do clube.







Pinto da Costa exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.







Na reação à morte do antigo presidente do FC Porto, o presidente da República realçou a "determinação" e "estilo muito próprio" a quem Portugal fica a dever "prestígio externo num período inseparável da sua liderança".





"O Presidente da República apresenta as suas condolências à família de Jorge Nuno Pinto da Costa, ao Futebol Clube do Porto e a muitos milhares de adeptos que o acompanharam ao longo de mais de quatro décadas de liderança do clube", pode ler-se numa nota publicada no site da Presidência da República.





O Presidente da República recordou que, no início dos anos 80, "então jovem membro do Governo" conheceu Pinto da Costa, que "levaria o seu clube a inúmeras vitórias nacionais e internacionais".





"Mais tarde, muitas foram as vezes em que pôde testemunhar além dos sucessos consecutivos, uma personalidade, uma determinação e um estilo muito próprio, que suscitava grandes apoios, mas também muitas divergências", acrescentou ainda.





