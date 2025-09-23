"Mourinho poderia ser eterno no FC Porto, mas é sobretudo um profissional" - Villas-Boas

Apesar de lembrar e agradecer o percurso do 'special one' ao serviço dos 'azuis e brancos', Villas-Boas reconheceu que o técnico terá a "receção de qualquer treinador do principal rival" no encontro da oitava jornada da I Liga de futebol, em que as 'águias' se deslocam ao Estádio do Dragão.



À margem da assinatura de um protocolo para o desporto adaptado com a Santa Casa da Misericórdia do Porto e o Centro de Reabilitação do Norte, da Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, o líder do FC Porto abordou vários temas da atualidade do clube e do futebol português.



"Mourinho tem uma história com o FC Porto que será sempre eterna. Poderia ser eterno no clube, mas é sobretudo um profissional do futebol. Tomou as suas decisões enquanto profissional e seguiu o seu caminho. A história do FC Porto também se tornou grandiosa por vencer contra o seu maior rival. Mourinho terá, a partir de agora, a receção de qualquer treinador do principal rival", explicou.



O treinador havia sido homenageado pelas bancadas do Dragão, frente ao Nacional (vitória por 1-0), em 13 de setembro, mas, segundo o dirigente, desta feita a receção será "seguramente diferente", menos de um mês depois.



"Não foi um telefonema, mandou-me apenas uma mensagem a comunicar que seria o treinador do nosso rival e, a partir daí, não lhe posso desejar boa sorte. Disse-lhe: 'É o teu destino de vida, um abraço'", revelou.



Às portas de uma nova campanha na Liga Europa, que se inicia na quinta-feira no terreno do vice-campeão austríaco Salzburgo, Villas-Boas reconheceu que a prestação da época transata ficou aquém das expectativas e disse esperar que a equipa dê agora uma melhor imagem a nível internacional, embora tenha sublinhado que a prioridade passa pelo título nacional.



"No FC Porto, temos um compromisso com a vitória. A realidade é que na época transata as coisas não nos correram bem, não só a nível nacional como internacional, com a Liga Europa e o Mundial de Clubes. Toda a imagem que o FC Porto tem de dar tem que ser o oposto do que deu no ano passado. Temos vindo a dar esses bons sinais nas competições nacionais e queremos agora passá-los para a Liga Europa, sendo que o grande destino do FC Porto é ser campeão nacional", afirmou.



Por fim, o presidente do FC Porto comentou também a detenção pela Polícia Judiciária de três adeptos do Sporting, suspeitos de agressões a adeptos portistas e de destruição da viatura onde seguiam, após o jogo de hóquei em patins entre as duas equipas, em 10 de junho, no Lumiar, em Lisboa.



"Foram detidos por suspeita de tentativa de homicídio e não por tentativa de agressão, há uma larga diferença. É um episódio triste, o FC Porto colocou-se imediatamente ao lado dos adeptos que estiveram envolvidos nesse desfecho. [...] Agradeço às autoridades competentes por prosseguirem a investigação e tentarem encontrar os culpados, para que sejam devidamente penalizados", comentou.