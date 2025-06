Mundial de Clubes. Diogo Costa em dúvida para defrontar o Palmeiras

A dois dias de se estrear no Campeonato Mundial de Clubes, o FC Porto não contou com Diogo Costa. O internacional português apresentou queixas na coxa direita e está em dúvida para defrontar o Palmeiras no próximo domingo à noite, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia.





O clube azul e branco anunciou no seu sítio oficial, o guarda-redes vai fazer mais exames para se perceber a gravidade da lesão.





Com Diogo Costa em risco para o jogo, Samuel Portugal e Gonçalo Ribeiro estão a viajar para os Estados Unidos. Caso mão possa jogar, o mais provável é ser Cláudio Ramos a substituir o guarda-redes português, que há cinco dias foi uma das principais figuras de Portugal no triunfo na Liga das Nações.





A antevisão à partida entre o FC Porto e o Palmeiras vai acontecer este sábado, por volta das 22h30. No Domingo, pelas 23h00 de Portugal Continental, a equipa da cidade invicta vai entrar em campo, no MetLife Stadium, para disputar a primeira jornada do Grupo A do Mundial de Clubes.





O adversário será o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira.