Mundial de Clubes. Diogo Costa falha Palmeiras por lesão

"Após realizar um exame de diagnóstico esta sexta-feira, confirmou-se que Diogo Costa tem uma lesão muscular no adutor da coxa direit", pode ler-se no sítio oficial do FC Porto.



Assim, Diogo Costa não vai estar presente na partida do próximo domingo que marca a estreia do FC Porto no Mundial de Clubes 2025, estando em dúvida para os jogos seguintes.



"O capitão já iniciou a reabilitação com o Departamento de Saúde do FC Porto e vai permanecer em estágio com a equipa nos Estados Unidos da América, mas falhará o duelo com o Palmeiras, agendado para as 23h00 de domingo e relativo à primeira jornada do grupo A do Mundial de Clubes", concluiu o clube azul e branco.



Para precaver a situação, os Dragões chamaram aos Estados Unidos Samuel Portugal e Gonçalo Ribeiro (não está inscrito para a prova da FIFA) e deverá ter Claudio Ramos na baliza para defrontar o Palmeiras.



A equipa treinada por Abel Ferreira será o primeiro adversário do FC Porto na fase de grupos do Campeonato Mundial de Clubes.



Os portistas estão no Grupo A e ainda vão defrontar Inter Miami (EUA) e Al Ahly (Egito). O jogo de domingo terá início às 23h00 de Portugal Continental e será disputado no MetLife Stadium, em Nova Jérsia.