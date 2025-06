Mundial de Clubes. FC Porto eliminado após empate com Al Ahly

No MetLife Stadium, em Nova Jérsia, o Al Ahly entrou melhor na partida e logo aos 3 minutos surgiu o primeiro perigo com um remate de meia distância de Abou Ali, com a bola a passar por cima da barra da baliza de Cláudio Ramos. À passagem dos 15 minutos, a equipa egípcia marcou. Recuperação de bola do Al Ahly e Abdou Ali já no interior da área rematou cruzado para o fundo das redes da baliza de Cláudio Ramos.



Respondeu o FC Porto, com um remate de William Gomes. A bola saiu por cima da baliza do Al Ahly, mas foi a primeira tentativa de perigo do FC Porto à passagem do minuto 20. Num jogo de parada e resposta, e após um golo anulado por fora-de-jogo ao Al Ahly, o FC Porto empatou por intermédio de Rodrigo Mora. Bela jogada e 'obra de arte' do jovem dragão que deixou dois defesas para trás, entrou na área, tirou o guarda-redes Mohamed El Shenawi do caminho e atirou a contar.



Depois da igualdade obtida pelo FC Porto, o jogo baixou de intensidade com ambas as equipas a pautarem mais a partida e a controlarem melhor a posse. Mas, numa perda de bola azul e branca, o Al Ahly esteve perto de voltar para a frente do marcador. Valeu a saída rápida da baliza de Cláudio Ramos a bloquear o remate de Zizo.



No período de descontos da primeira parte, Fábio Vieira cometeu uma grande penalidade convertida por Abou Ali que bisava, assim, na partida. O Al Ahly saia na frente, por 2-1, para o intervalo.



Para a segunda metade do encontro Anselmi operou duas substituições. Saíram Alan Varela e Danny Loader, entraram Samu e Gonçalo Borges, e as mexidas surtiram logo efeito. Samu, de cabeça no coração da área, atirou ao lado após cruzamento de Gonçalo Borges. O FC Porto entrava melhor na etapa complementar e empatava a partida por intermédio de um belíssimo remate de William Gomes. O jovem extremo brasileiro fletiu para o centro e, de pé direito, atirou em arco para um golaço.



Mas foi sol de pouca dura. Na resposta imediata o Al Ahly recolocava-se na frente do placard com Abou Ali a fazer um hat-trick. Cruzamento da direita e o avançado, de cabeça, a não perdoar. O FC Porto respondeu no minuto seguinte e Samu voltou a empatar a partida, 3-3. Canto cobrado por Fábio Vieira do lado direito e o avançado espanhol dos dragões, de cabeça, atirou a contar.



O início da segunda parte mais parecia uma partida de ténis com resposta de um lado e do outro. Perto da hora de jogo, tripla substituição no Al Ahly, com as saídas de Abou Ali, Trezeguet e El Shalat para as entradas de Nejc Gradisar, Achraf Bencharki e Omar Kamal. O treinador dos azuis e brancos respondeu com a entrada de Martim Fernandes para o lugar de João Mário.



Ao minuto 64, o Al Ahly recolocava-se na frente. Que golaço da equipa egípcia. Mohamed Ali Ben Romdhane rematou em arco de fora da área sem hipóteses de defesa para Cláudio Ramos. Os azuis e brancos corriam agora contra o prejuízo e Gonçalo Borges esteve a centímetros de faturar. Valeu a defesa do guarda-redes Mohamed El Shenawi que desviou para canto.



Nos últimos 10 minutos da partida Samu teve na cabeça o golo do empate. Que perdida do avançado espanhol. Bela jogada e cruzamento de Gonçalo Borges com conta, peso e medida, mas Samu falhou escandalosamente a baliza. O Al Ahly teve duas belas oportunidades de ampliar a vantagem, valeu o desacerto dos egípcios. E, diz o ditado popular, 'quem não marca sofre', o FC Porto voltou a empatar a partida por intermédio de Pepê mesmo à beira do minuto 90. Nos descontos e já num jogo completamente partido de parte a parte, registo para oportunidades de golo e desacerto de ambas as equipas.



Com este empate o FC Porto e o Al Ahly são eliminados do Mundial de Clubes. No outro jogo o Inter Miami e Palmeiras também empataram, 2-2, e seguem para os oitavos de final da competição.