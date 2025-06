Mundial de Clubes. Messi marca na reviravolta do Inter Miami sobre o FC Porto

A formação portista, que se tinha estreado com um nulo face ao Palmeiras, segue no terceiro lugar do agrupamento, com um ponto, como o Al Ahly, derrotado por 2-0 pelos brasileiros, líderes, com os mesmos quatro pontos dos norte-americanos.



No Mercedes-Benz Stadium, em Atalanta, o Inter Miami entrou um pouco melhor na partida, mas foi o FC Porto a inaugurar o marcador. O árbitro recorreu ao VAR e assinalou grande penalidade contra a equipa norte-americana. Samu não tremeu e marcou com o guarda-redes ainda a tocar na bola.Na resposta o Inter Miami esteve perto do empate, valeu Cláudio Ramos. Perda de bola do FC Porto após um péssimo passe de Marcano, que Alan Varela não conseguiu dominar, Lionel Messi aproveitou a transição e isolou Luis Suárez que rematou para uma bela defesa do guarda-redes portista.À passagem do minuto 35 novamente a equipa de Messi perto de faturar. Luis Suárez quebrou a organização defensiva portista e lançou Allen na esquerda. O lateral cruza e Cremaschi remata para defesa com os pés do guarda-redes Cláudio Ramos que neste momento está a ser o melhor em campo.Na resposta, o FC Porto quase ampliava a vantagem. Rodrigo Mora recebeu de Samu e dentro da área deita Busquets e rematou. Valeu o defesa Falcon a cortar de cabeça em cima da linha. Os portista continuavam a pressionar e Samu arrancou desde o meio-campo, deixou Busquets e Falcon para trás, mas rematou para defesa de Ustari. Perto do minuto 45 de novo o FC Porto perto do golo. Remate fortíssimo de fora da áerea de Alan Varela com a bola a bater no poste da baliza de Ustari.No arranque do segundo tempo o Inter Miami entrou com tudo e empatou a partida. Bela jogada do ataque da equipa norte-americana pelo lado direito, Weigandt cruzou para Telasco Segovia, ex-Casa Pia, que de primeira fuzilou Cláudio Ramos. O FC Porto sentiu o golo e o Inter Miami tomou conta da partida. Na transformação de um livre direto, mesmo junto à meia lua e em zona frontal, Lionel Messi meteu na gaveta. O Inter Miami virou o resultado em 9 minutos.FC Porto tentou reagir aos dois golos sofridos, mas não conseguiu criar perigo junto da baliza do Inter Miami, até que Gonçalo Borges bateu o marcador direto em velocidade e cruzou rasteiro. Samu deixa a bola passar, mas William Gomes não conseguiu a finalização.Anselmi mexeu na equipa e os azuis e brancos começaram a estar melhor na partida. Ao minuto 79, livre estudado com Fábio Vieira a tocar para o jovem médio Rodrigo Mora que atirou ligeiramente ao lado. A bola sofre um desvio num contrário. Na sequência do canto, de novo Rodrigo Mora desta vez a trabalhar bem na esquerda e a cruzar para Samu cabecear ao lado.Nos descontos o Inter Miami esteve perto de ampliar a vantagem, valeu Cláudio Ramos. Messi tocou de cabeça para Fafa que, depois de driblar William Gomes, atirou para defesa do guarda-redes portista.O FC Porto rematou mais vezes à baliza, mas foram os norte-americanos do Inter Miami a levar vantagem no marcador.