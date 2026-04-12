Nottingham Forest, de Vítor Pereira, empata com Aston Villa antes de receber o FC Porto

O Nottingham Forest, treinado pelo português Vítor Pereira e adversário do FC Porto na Liga Europa, conquistou hoje um empate 1-1 na receção ao Aston Villa, em jogo da 32.ª jornada da Liga inglesa de futebol.



Os visitantes inauguraram o marcador aos 23 minutos, na sequência de um autogolo do brasileiro Murillo, mas a equipa anfitriã restabeleceu a igualdade aos 38, por intermédio do galês Neco Williams, e deu mais um pequeno passo em direção à permanência no escalão principal do futebol inglês.



O Forest manteve-se no 16.º lugar, dois acima da zona de despromoção, para a qual caiu o histórico Tottenham, que se afundou na 18.ª posição ao perder por 1-0 no estádio do Sunderland (10.º), em consequência do golo marcado aos 61 minutos pelo francês Nordi Mukiele, num jogo em que o internacional português João Palhinha foi suplente utilizado nos ‘spurs’.



A equipa treinada por Vítor Pereira, que dispõe agora três pontos de vantagem sobre o Tottenham, recebe o FC Porto na quinta-feira, em partida da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de 2025/26, uma semana após ter empatado 1-1 no Estádio do Dragão, no confronto inaugural da eliminatória.



O Aston Villa, quarto colocado, que em tempos pareceu capaz de se intrometer na luta pelo título entre o líder Arsenal e o Manchester City, ganhou apenas um dos últimos seis jogos no campeonato e, apesar de ter igualado o Manchester United no terceiro posto, pode ver os ‘red devils’ distanciarem-se quando receberem o Leeds na segunda-feira, no encerramento da ronda.



O Newcastle caiu para o 14.º lugar, ao perder por 2-1 no terreno do Crystal Palace, onde esteve a vencer graças ao golo marcado pelo dinamarquês William Osula, aos 43 minutos, mas permitiu a reviravolta aos anfitriões na fase final do desafio, materializada com um ‘bis’ do francês Jean-Philippe Mateta, aos 80 e 90+4, o último de grande penalidade.



