Oficial. Martín Anselmi é o novo treinador do FC Porto

No site oficial, os "dragões" recordam que o novo técnico tem no currículo quatro títulos, conquistados ao serviço do Independiente del Valle: uma Taça do Equador (2022), uma Supertaça do Equador (2023), uma Taça Sul-Americana (2022) e uma Supertaça Sul-Americana (2023), com a particularidade de ter sido o segundo mais jovem treinador a vencer um título continental da CONMEBOL.



Martín Anselmi chega à Invicta proveniente dos mexicanos do Cruz Azul e o FC Porto volta a ter um treinador argentino, seis décadas depois de Eladio Vaschetto, Alejandro Scopelli, Francisco Reboredo e Lino Taioli.



O comunicado do FC Porto na íntegra:



"Martín Anselmi rubricou, esta segunda-feira, um contrato válido até 2027 e assume o comando do FC Porto para as próximas duas temporadas e meia.



O espanhol Luis Pastur e o argentino Facundo Oreja (treinadores adjuntos), o uruguaio Diego Bottaioli (preparador físico), o argentino Darío Herrera e o português Diogo Almeida (treinadores de guarda-redes) completam a nova equipa técnica portista.



Começou a carreira no país natal, ao serviço do Excursionistas, e ainda trabalhou no Independiente e no Atlanta antes de iniciar a carreira a solo na equipa B do Universidad Católica. Seguiu-se a primeira passagem pelo Independiente del Valle, ainda como adjunto, e outra pelo Internacional de Porto Alegre até se estabelecer definidamente como treinador principal.



Começou por liderar os chilenos do Unión La Calera, em 2022 regressou ao Equador e consagrou-se como o primeiro técnico a ganhar dois troféus na mesma época pelo Independiente del Valle - feito que repetiu logo no ano seguinte. Saiu para o México e levou o Cruz Azul à final do campeonato, estabelecendo um recorde de pontos para o clube.



