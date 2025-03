Operação Pretoriano em julgamento

A partir da manhã haverá lugar às declarações dos arguidos ao coletivo de juízes, caso assim o queiram, com continuação da parte da tarde, pelas 14h00, no primeiro dia do julgamento por uma alegada tentativa de os Super Dragões “criarem um clima de intimidação e medo” numa Assembleia Geral do FC Porto, para que fosse aprovada uma revisão estatutária “do interesse da direção” do clube, então liderada por Pinto da Costa, que morreu no dia 15 de fevereiro.O histórico dirigente viria a ser derrotado em eleições, por André Villas-Boas, e os Super Dragões envolvidos noutra operação, "Bilhete Dourado".Após a fase instrutória,Depois do arranque de hoje, na terça-feira, pelas 9h30, será a vez dos legais representantes dos três assistentes do processo, FC Porto, SAD dos "dragões" e Henrique Ramos, seguidos das primeiras testemunhas a serem ouvidas, prosseguindo o julgamento na quinta-feira.O julgamento continua em 24 e 25 de março, estando também agendadas sessões para abril e maio.Na contestação, Fernando Madureira e Sandra Madureira apresentaram um rol de 54 testemunhas, mas a juíza frisou que o máximo é de 20, podendo, tal número, ser ultrapassado caso seja requerido ou justificado.