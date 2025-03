Operação Pretoriano: Ramos diz que `Aleixo` o atacou por denunciar "esquema em que ele beneficiava"

Na quarta sessão do julgamento da Operação Pretoriano, a testemunha e assistente no processo detalhou os desacatos com Vítor Bruno ‘Aleixo’, motivados pela sua intervenção na reunião magna, sobre o que diz terem sido "atos criminosos de funcionários do clube" através dos estabelecimentos locais do FC Porto.



Segundo o testemunho, Ramos terá sido ameaçado de morte e cuspido por ‘Aleixo’ por estar "a ir à carteira" a elementos da claque Super Dragões, que beneficiavam do dito regime.



"Atacou porque eu lhe estava a ir à carteira. Quando ele gritou que me ia matar, eu fiquei à espera. Não vim aqui vitimizar-me", referiu.



Na última quinta-feira, a procuradora tinha interrompido a audição de Ramos por considerar que havia a possibilidade de este ter proferido declarações "contraditórias", disse a própria, mas hoje não pediu a extração da certidão do depoimento, que prosseguiu normalmente.



O assistente explicou que fez um enquadramento da AG durante o primeiro depoimento, tendo conversado, no dia dos acontecimentos, com seguranças de serviço e até com Pinto da Costa, negando qualquer mentira ou contradição.



Por sua vez, José Pedro Pereira pediu para tomar a palavra e pediu desculpa pela ofensa à integridade física de Ramos, no que considera ter sido um "ato irrefletido e isolado", com o lesado a admitir retirar a queixa caso perca o estatuto de qualificada.



Em relação a Fernando Saul, antigo oficial de ligação aos adeptos dos ‘azuis e brancos’, Ramos ilibou-o de qualquer agressão, reforçando ainda que Fernando Madureira teve ação dissuasora de conflitos durante a AG.



Henrique Ramos confirmou ter sido contactado por André Villas-Boas na madrugada que seguiu a AG extraordinária, através do vice-presidente portista João Borges, em que o líder dos ‘dragões’ terá elogiado a sua intervenção na reunião magna, numa conversa que durou 39 minutos.



Os 12 arguidos da Operação Pretoriano, entre os quais o antigo líder dos Super Dragões Fernando Madureira, começaram em 17 de março a responder por 31 crimes no Tribunal de São João Novo, no Porto, sob forte aparato policial nas imediações.



Em causa estão 19 crimes de coação e ameaça agravada, sete de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, um de instigação pública a um crime, outro de arremesso de objetos ou produtos líquidos e ainda três de atentado à liberdade de informação, em torno de uma AG do FC Porto, em novembro de 2023.



Entre a dúzia de arguidos, Fernando Madureira é o único em prisão preventiva, a medida de coação mais forte, enquanto os restantes foram sendo libertados em diferentes fases.