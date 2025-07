Otávio Ataíde sai do FC Porto para reforçar o Paris FC

"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado, os seus Associados, Adeptos e Simpatizantes, bem como o público em geral, que chegou a um acordo com o Paris Football Club (“Paris FC”) para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos do jogador profissional de futebol Otávio Ataíde, pelo valor total de 20M€ (vinte milhões de euros), correspondendo a uma remuneração garantida de 17M€ (dezassete milhões de euros), acrescida de uma remuneração variável máxima de 3M€ (três milhões de euros)".

𝑶𝒕𝒂́𝒗𝒊𝒐 𝒆𝒔𝒕 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏 ✍️



Le défenseur central brésilien a signé un contrat le liant au Paris FC jusqu’en 2030.



🔵⚪️ #CertifiéParis #BienvenueOtavio #Mercato #ParisFC pic.twitter.com/Etszer6bWH — Paris FC (@ParisFC) July 23, 2025



Assim, o FC Porto anunciou que vai receber a pronto 17 milhões de euros, tendo a possibilidade de ganhar mais três milhões através de variáveis. Os Dragões explicaram também que 15 por cento de uma futura venda do defesa será para os azuis e brancos.





O atleta passar a disputar a Ligue 1, principal liga francesa de futebol, com o Paris FC que subiu este ano para o principal escalão do futebol em França depois de dezenas de anos nos escalões inferiores.





Otávio Ataíde reforçou o FC Porto em janeiro de 2024, depois de destacar-se no Famalicão. O jogador participou em 45 partidas pelo clube azul e branco, tendo marcado dois golos e feito duas assistências.





No entanto, a passagem do defesa pelo FC Porto ficou marcada também por casos disciplinares, como o que envolveu alguns jogadores do plantel principal, na temporada passada, que quebraram os regulamentos do clube na festa do vigésimo terceiro aniversário de Otávio.





Pelos Dragões, o jogador conquistou dois títulos: uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Ambos os títulos foram conquistados frente ao Sporting.





É a segunda venda do FC Porto nos últimos dois dias. Na última terça-feira, o clube anunciou a saída em definitivo de Francisco Conceição para a Juventus, por 32 milhões de euros.