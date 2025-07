Paulo Freitas é o novo treinador de hóquei em patins do FC Porto

“Paulo Freitas está de volta ao FC Porto para orientar a equipa de hóquei em patins. 25 anos depois de acabar a carreira de jogador, o antigo guarda-redes regressa ao clube e prepara-se para assumir o comando técnico dos bicampeões nacionais após o término do Campeonato da Europa ao leme da seleção portuguesa”, lê-se no site dos ‘dragões’.



Como jogador do FC Porto, entre 1985 e 1991, Paulo Freitas, de 57 anos, venceu quatro campeonatos, duas Taças de Portugal, quatro Supertaças e duas Taças dos Campeões Europeus, passando ainda por Valongo, Oliveirense e Gulpilhares.



Já depois de ter estado nas camadas jovens do FC Porto, Paulo Freitas assumiu o comando técnico do Óquei de Barcelos em 2013, no qual conquistou a Taça CERS, mudando-se depois para o Sporting, ao qual deu um título nacional quase três décadas depois, conquistando ainda outro campeonato, duas Ligas dos Campeões, duas Taças Continentais e mais um campeonato ao serviço do emblema de Alvalade.



Depois de um regresso a Barcelos, Paulo Freitas assumiu o cargo de selecionador em 2023/24, conquistando o título europeu de sub-23, procurando agora o mesmo troféu, mas a nível sénior, em setembro, em Paredes.