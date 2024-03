Pedida pena pesada para suspeitos de morte de adepto

Nas alegações finais, que decorrem no tribunal de S. João Novo, no Porto, a procuradora do MP fez um relato daquilo a que chamou “uma morte anunciada”, realçando o “ataque em matilha” de que Igor Silva foi alvo.Revistos os factos que o MP deu como provados, a procuradora pediu pena máxima para os arguidos Marco Gonçalves, conhecido como "Orelhas", Renato Gonçalves e Paulo Cardoso (pai, filho e tio), e uma pena “muito próxima” para Diogo Meireles.Quanto aos arguidos Miguel Pereira, Sérgio Machado e Rui Costa, o MP pediu “penas exemplares” e para as restantes arguidas, entre as quais duas familiares de Marco e Renato Gonçalves, julgadas por ofensas à integridade física de uma jovem, a procuradora pediu penas de prisão efetiva, sem as quantificar.Os arguidos Renato Gonçalves, Marco Gonçalves e Paulo Cardoso, Diogo Meireles, Miguel Pereira, Rui Costa e Sérgio Machado começaram a ser julgados em fevereiro, acusados de matar um adepto junto ao Estádio do Dragão, durante os festejos do título de campeão nacional, a 8 de maio de 2022. Um outro, inicialmente indiciado pelo mesmo crime e despronunciado na fase de instrução, responde por um crime de ameaça.Com 28 testemunhas arroladas, o julgamento teve ainda mais quatro arguidos, três dos quais acusados de ofensas à integridade física de uma jovem e um de detenção de arma proibida.Este julgamento tem sete arguidos acusados de homicídio qualificado, três de ofensas à integridade física de uma jovem e um de detenção de arma proibida.





Filme dos acontecimentos



Segundo a acusação, consultada pela Lusa, desde o início de 2022 que cinco dos 11 arguidos, três dos quais acusados de homicídio qualificado, mantinham um clima de conflito com a vítima motivado por agressões entre eles e familiares.



A 8 de maio de 2022, cerca das 2h00, durante os festejos do título de campeão nacional de futebol conquistado pelo FC Porto, alguns dos arguidos envolveram-se numa acesa troca de palavras com a vítima mortal, junto ao Estádio do Dragão, sustenta.



Acrescenta ainda a acusação que, motivados por um desejo de vingança, alguns dos suspeitos perseguiram, manietaram e agrediram Igor Silva com o propósito de lhe tirar a vida, agredindo-o a socos, murros e pontapés e usando uma faca com uma lâmina de cerca de 15 a 20 centímetros.



Nessa sequência, a vítima mortal foi esfaqueada várias vezes em diferentes partes do corpo e, apesar de ainda ter sido transportada para o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, acabou por morrer, refere.