Pedro Lima reforça FC Porto por empréstimo do Wolverhampton

"Pedro Lima deixou o Wolverhampton e chegou à Invicta emprestado sem custos até junho de 2026. O lateral direito de 19 anos, que já conta com experiência de Premier League, vai vestir a camisola número 4", lê-se no sítio dos `dragões` na Internet.

O jovem lateral, de 19 anos, "terá espaço competitivo na equipa B" dos `dragões`, depois de, na última temporada, de estreia no `wolves`, ter feito seis encontros na equipa principal, treinada pelo português Vítor Pereira.

Nascido em Cabedelo, no estado de Paraíba, Pedro Lima jogava no Sport, no qual fez toda a sua carreira, antes de se mudar para o Wolverhampton, ao serviço do qual tem atuado, sobretudo, na equipa de sub-21.