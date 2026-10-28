Penálti de Giménez garante `Final Four` ao FC Porto

No Estádio do Dragão, a equipa orientada por Francesco Farioli fez valer o seu favoritismo num jogo marcado por uma forte rotação no onze inicial, dando espaço aos jogadores menos utilizados.





A pressão alta do Académico dificultou a construção portista, numa primeira parte de poucas oportunidades, embora Giménez tenha acertado no poste aos 25 minutos, após uma iniciativa de Souza pela esquerda.



O desequilíbrio surgiu perto do intervalo, num cruzamento de Martim Fernandes. Juan Soriano socou a bola contra a mão de Hugo Gambor e o árbitro assinalou grande penalidade, confirmada pelo videoárbitro, que Giménez converteu.



No segundo tempo, Gabriel Mec isolou Alan Varela, que rematou à malha lateral, aos 57 minutos, antes de o argentino comprometer com um atraso que deixou André Clóvis diante de Cláudio Ramos, aos 65.



O avançado tentou contornar o guarda-redes, que evitou o empate. O lance foi revisto por eventual penálti, mas o árbitro mandou prosseguir.



Mec obrigou Soriano a uma defesa difícil aos 69 minutos, com um remate de fora da área, e o guarda-redes voltou a negar o golo a Giménez, servido por Pepê, aos 84, e a Hwang Inbeom, aos 89.



Com este triunfo, o FC Porto junta-se ao Sporting no lote de equipas já apuradas, faltando duas, que vão sair dos jogos de quinta-feira, com o Benfica a receber o Gil Vicente e o Sporting de Braga a ser anfitrião do Famalicão.

