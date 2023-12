Pepe com dois jogos de suspensão

Em lance com o sportinguista Matheus Reis, aos 51 minutos, o central portista, que viu o vermelho direto, foi considerado “culpado de conduta violenta” ao “agredir um adversário com um soco na cara”, pelo que vai falhar os dois próximos desafios dos "dragões".O castigo imposto pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai impedir o defesa de defrontar no sábado o Leixões, para a Taça da Liga, e o Desportivo de Chaves, para o campeonato, ambos no Estádio do Dragão.A expulsão decretada pelo árbitro Nuno Almeida verificou-se depois de ter sido alertado pelo VAR para poder analisar o lance. Pepe foi ainda multado em 1.200 euros.O Sporting venceu por 2-0 e com isso isolou-se no primeiro lugar, com 34 pontos, seguido do Benfica, com 33, e do FC Porto, com 31.No mapa de castigos, o CD da FPF diz ainda aguardar esclarecimentos relativamente ao treinador portista, Sérgio Conceição, e Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, que se desentenderam no final do jogo de segunda-feira.