Pepê do FC Porto convocado do Brasil para a Copa América

O jogador, de 27 anos, foi um dos três nomes chamados pelo selecionador Dorival Júnior para reforçar a lista original de 23 convocados, após a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) ter autorizado o aumento das listas finais de 23 para 26 futebolistas.

Pepê foi chamado pela terceira janela internacional seguida, e segunda sob comando do sucessor de Fernando Diniz, que o tinha lançado em novembro de 2023, num desaire na Colômbia (1-2), para a quinta jornada da fase sul-americana de acesso ao Mundial2026.

O defesa central Bremer e o médio Éderson, que alinham nos italianos da Juventus e da Atalanta, respetivamente, acompanham o avançado do FC Porto entre as novidades dos `canarinhos`, enquanto Rafael, do São Paulo, substituiu Ederson, antigo guarda-redes de Benfica, Rio Ave ou Ribeirão, que fraturou a cavidade ocular direita na semana passada.

Além de Pepê, do lateral esquerdo Wendell e do ponta de lança Evanilson, que faz a sua estreia absoluta em convocatórias da seleção principal, Dorival Júnior tem Danilo e Éder Militão (ambos ex-FC Porto), Yan Couto (ex-Sporting de Braga) e Rafinha (ex-Vitória de Guimarães e Sporting), todos com experiências prévias em clubes da I Liga portuguesa.

O Brasil vai concentrar-se em Orlando, nos Estados Unidos, em 30 de maio, quatro dias depois de o FC Porto terminar a temporada com a final da Taça da Portugal face ao novo campeão nacional Sporting, tendo em vista uma terceira conquista consecutiva do troféu.

México (8 de junho) e Estados Unidos (dia 12) serão adversários do conjunto de Dorival Júnior ao longo da preparação para a Copa América, na qual o pentacampeão mundial encara Costa Rica (24 de junho), Paraguai (dia 28) e Colômbia (2 de julho) no Grupo D.

A prova decorre entre 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos, após duas edições consecutivas organizadas pelo Brasil, terceiro país mais titulado, com nove cetros, a seis dos recordistas Uruguai e Argentina, que bateu a `canarinha` na última decisão, em 2021.