Pepê e Sérgio Conceição perspetivam o jogo com o Antuérpia

Pepê foi questionado sobre se a equipa já superou a derrota com o Estoril e o que espera do jogo com o Antuérpia: "Estoril já foi, já corrigimos. Em Antuérpia fizemos uma grande segunda parte, corrigimos ao intervalo, temos de ser mais agressivos e ir para cima deles. A primeira parte não foi boa e depois mister corrigiu".Paragem para as seleções, está entre Brasil e Itália: "Não olho para isso, o foco é no FC Porto, sei que tenho de fazer um grande trabalho, se acontecer é porque dei o meu melhor aqui no clube".FC Porto em Antuérpia teve duas faces muito distintas na 1.ª e 2.ª partes. Sewrá que a equipa facilitou? "O plantel sente a necessidade de amanhã dar uma grande resposta? "Sabemos que a nossa 1.ª parte lá não foi muito boa, mas corrigimos na 2.ª e depois correu tudo muito bem. Sabemos que temos de entrar no nosso melhor desde o início da partida para conseguirmos um grande resultado. Os erros que fizemos já corrigimos e agora é olhar para a frente".O FC Porto tem sido castigado pela falta de eficácia. Acredita que pode marcar amanhã, uma vez que ainda não o fez esta época? "Procuro dar o meu melhor independentemente do jogo, procuro melhorar sempre para ajudar os meus companheiros e tenho a certeza de que em breve esse golo virá para poder ajudar a equipa".O jogo tem pontapé de saída marcado para as 20 h00 no estádio do Dragão. O FC Porto é segundo do grupo com 6 pontos, atrás do Barcelona com 9. O Antuérpia ainda não pontuou.O treinador Sérgio Conceição não encontra justificação para o facto de o FC Porto ter melhores desempenhos na "Champions" do que no campeonato esta temporada, mas garante que gostava de encontrar o "chip" para as exibições e os resultados serem iguais em ambas as competições: "Ainda não descobri onde está esse 'chip', que 'chip' é esse. Vocês perguntam sempre sobre esse 'chip'. Não estou a falar dos tempos das vacas gordas, mas estou aqui há sete anos. Trabalhamos de tal forma, com essa tal exigência, rigor e disciplina... E não estou a falar de mim, agora dou toda a moral a todos os departamentos. Trabalhamos para ganhar títulos. Este é o meu sétimo ano aqui e trabalha-se sempre da mesma forma. Houve um jogo em que devíamos ter sido mais competentes, houve erros que cometemos, mas os jogos em que ganhámos na Liga dos Campeões houve coisas a retificar. Faz parte da vida dos treinadores e dos jogadores. Não há 'chip' para mudar, esse 'chip' está metido a partir do momento em que assinamos contrato com este clube, temos que dar ao pedal. Seja contra o V. Guimarães, Antuérpia ou Vilar de Perdizes".