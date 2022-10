Pepe, Marcano e Manafá ausentes da convocatória do FC Porto para Portimão

O internacional português e `capitão` dos `dragões` Pepe tinha contraído na quinta-feira uma entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno, sendo o único jogador presente na mais recente atualização do boletim clínico do clube `azul e branco`.

Perante as ausências do espanhol Iván Marcano e de Wilson Manafá, cujos motivos são desconhecidos, o treinador Sérgio Conceição convocou o defesa central brasileiro João Marcelo, que habitualmente compete na II Liga, pela formação `secundária` do FC Porto.

Nessa lista permanece o jovem médio Bernardo Folha, outra opção recorrente na equipa B, que foi suplente não utilizado na vitória caseira ante os alemães do Bayer Leverkusen (2-0), na terça-feira, a contar para a terceira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, com 19 pontos, a três do líder invicto Benfica, vai medir forças com o Portimonense, sexto, com 15, no sábado, às 18:00, em partida da nona jornada do campeonato, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.

- Defesas: João Mário, Rodrigo Conceição, David Carmo, Fábio Cardoso, João Marcelo, Zaidu e Wendell.

- Médios: Matheus Uribe, Marko Grujic, Stephen Eustáquio, Bruno Costa, Otávio, André Franco e Bernardo Folha.

- Avançados: Gabriel Veron, Galeno, Pepê, Danny Loader, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Evanilson.