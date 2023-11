Pepe pede o apoio dos adeptos do FC Porto

“Ainda falta muito. Obviamente que temos de melhorar, como o próprio mister (Sérgio Conceição) também disse. Estamos nesse processo e vamos melhorar para podermos, no final da temporada, conquistar os objetivos”, salientou o defesa central português.



Em declarações aos jornalistas no final da gala Quinas de Ouro, na qual foi distinguido enquanto jogador mais velho a marcar na Liga dos Campeões, aos 40 anos e 254 dias, Pepe afirmou que, como futebolista, não tem sentido divisionismo nos adeptos do FC Porto, face a críticas e surgimento de eventuais novos candidatos às eleições do clube.



“Dentro de campo, não sinto isso, pelo contrário. Sinto que os adeptos nos apoiam e estão com a equipa. Que continuem a acreditar em nós, isto ainda não acabou”, disse.



Questionado sobre os desacatos ocorridos na assembleia-geral (AG) do clube na última semana, Pepe apontou que não é “das pessoas mais capacitadas para falar”, dado que a sua função passa por “defender o clube como capitão e dar alegrias aos adeptos”, já depois de abordar a qualificação ‘perfeita’ de Portugal rumo ao Campeonato Europeu.



Orgulho na seleção



“Todos nós estamos orgulhosos da seleção. Foi uma fase de apuramento excelente da nossa parte. Estive lá dois jogos e pude dar um pouco do meu contributo. Sinto-me muito orgulhoso em ver os meus companheiros a dar o máximo”, expressou o defesa.



A "nova era" da seleção portuguesa, sob o comando do espanhol Roberto Martínez, é, até ao momento, 100% vitoriosa, com Pepe a lembrar também o trabalho anterior de Fernando Santos, com o qual Portugal conquistou os dois únicos títulos da sua história.



“Não tenho de desvalorizar o mister Fernando Santos para valorizar o mister Roberto Martínez. O Fernando Santos deu o seu melhor com Portugal, conseguiu dois títulos na seleção e conseguiu elevar bastante o nosso nível. Foi extremamente importante para que o futebol português tenha chegado onde chegou”, ressalvou o experiente central.



Portugal, que marcou presença em todas as fases finais de Europeus e Mundiais desde 2000, fechou pela primeira vez uma qualificação só com vitórias e venceu o grupo com 30 pontos, com um saldo de 36-2 em golos, enquanto a Eslováquia, também apurada, ficou em segundo com 22.