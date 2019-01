Pepe realça o "privilégio" de voltar ao FC Porto, que o projeto para o Mundo

Lusa Comentários 08 Jan, 2019, 20:59 / atualizado em 08 Jan, 2019, 21:00 | FC Porto

"Estou bastante emocionado. Para mim é um privilégio poder voltar a vestir esta camisola, a um clube que me deu tudo e me projetou para o futebol mundial", disse o atleta de 35 anos, que se vinculou por duas épocas e meia.



Em declarações ao Porto Canal, Pepe assumiu a "felicidade" que ele e a sua família sentem pelo retorno à cidade Invicta, da qual saíram há 11 anos, e prometeu "dar o melhor para honrar" o clube que para si "significa muito".



"Espero dar o melhor como sempre fiz. (...) Voltar a casa, ao clube que me projeto para o futebol, que me formou como jogador e como homem. Estou muito grato ao FC Porto por tudo o que me deu. Não quero esquecer o Marítimo, mas foi o FC Porto que me projetou para o futebol mundial. Sou reconhecido graças ao clube e anos que cá passei. Estou muito feliz", reforçou.



Pepe revelou que voltou a ser "muito bem recebido" -- "o FC Porto é uma família" -- no clube "especial" e no qual vai reencontrar o guarda-redes espanhol Iker Casillas, com o qual foi várias vezes campeão da Europa no Real Madrid.



Ao presidente Pinto da Costa e ao treinador Sérgio Conceição prometeu "trabalhar, treinar a 100 por cento e contribuir" para o êxito de um "grupo espetacular".



Pepe é fã do número três que tem usado na sua carreira, mas envergará o 33, pois o seu predileto "está muito bem entregue ao Éder Militão".



O campeão europeu com Portugal em 2016, passou pelo FC Porto entre 2004 e 2007 e recentemente rescindiu contrato com o Besiktas, da Turquia.



Na sua primeira passagem pelo FC Porto, o central de origem brasileira ajudou o clube a conquistar dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças, tendo em 2007 saído para o Real Madrid, em que passou 10 temporadas.



Com os 'merengues', Pepe ganhou três Ligas dos Campeões, três ligas espanholas e duas Taças do Rei, antes de em 2017 rumar para o Besiktas.



Formado no Corinthians Alagoano, Pepe chegou à Madeira, para representar o Marítimo, com apenas 17 anos.



A nível de seleção, o central é sexto jogador da história com mais internacionalizações pela seleção portuguesa, com 102, e ajudou a formação das 'quinas' a conquistar o Euro2016, em França.