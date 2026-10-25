Pietuszewski com lesão muscular na coxa





Em comunicado publicado no sítio oficial, os ‘dragões’ informaram que o extremo realizou exames complementares na sequência das queixas físicas apresentadas antes do encontro da nona jornada, no sábado.O extremo estava nas escolhas do técnico Francesco Farioli para o 'onze' inicial, mas teve de ser rendido por Borja Sainz, que marcaria o golo da vitória portista (1-0).O internacional polaco, que havia recentemente regressado de lesão, passou a integrar o boletim clínico do FC Porto e já iniciou o processo de tratamento sob os cuidados do departamento de saúde.De momento, os ‘azuis e brancos’ não adiantaram qualquer previsão para o regresso do jogador à competição.