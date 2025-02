Pinto da Costa. As reações à morte do ex-dirigente do FC Porto

(em atualização)



Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas. O funeral de Pinto da Costa realiza-se na próxima segunda-feira às 11h00 na Igreja das Antas. O velório decorre no mesmo local às 18h00 de domingo.





O ex-dirigente do FC Porto morreu este sábado aos 87 anos, menos de um ano depois da derrota frente a André Villas-Boas nas eleições para a presidência do clube.







Pinto da Costa exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.



FPF e Liga decretam um minuto de silêncio





A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional decretaram um minuto de silêncio em todos os jogos das respetivas competições, em memória de Pinto da Costa.





"A FPF decretou o cumprimento de um minuto de silêncio em memória de Jorge Nuno Pinto da Costa. O minuto de silêncio será respeitado em todos os jogos das competições organizadas pela FPF realizados a partir deste domingo até terça-feira", refere a nota divulgada no site oficial do organismo que organiza as competições não profissionais.





Da mesma forma, a LPFP informou, através de comunicado, que será respeitado um minuto de silêncio em todos os encontros da 22.ª jornada da I e II ligas, as duas provas profissionais.

"Entregou-se de corpo e alma ao clube"





O atual vice-presidente do FC Porto, André Villas-Boas, reagiu à morte Pinto da Costa assinalando que este “é um momento de consternação profunda e de triste pesar para todos os Portistas e para o futebol nacional e internacional”.









Marcelo assinala "prestígio externo"





Na reação à morte do antigo presidente do FC Porto, o presidente da República realçou a "determinação" e "estilo muito próprio" a quem Portugal fica a dever "prestígio externo num período inseparável da sua liderança".





"O Presidente da República apresenta as suas condolências à família de Jorge Nuno Pinto da Costa, ao Futebol Clube do Porto e a muitos milhares de adeptos que o acompanharam ao longo de mais de quatro décadas de liderança do clube", pode ler-se numa nota publicada no site da Presidência da República.





O Presidente da República recordou que, no início dos anos 80, "então jovem membro do Governo" conheceu Pinto da Costa, que "levaria o seu clube a inúmeras vitórias nacionais e internacionais".





"Mais tarde, muitas foram as vezes em que pôde testemunhar além dos sucessos consecutivos, uma personalidade, uma determinação e um estilo muito próprio, que suscitava grandes apoios, mas também muitas divergências", acrescentou ainda.

"Personalidade única no dirigismo desportivo"





Também o primeiro-ministro Luís Montenegro expressou pesar pela morte do antigo presidente do FC Porto. "Jorge Nuno Pinto da Costa foi uma personalidade única no dirigismo desportivo, tendo sido o mais titulado dos Presidentes de Clubes à escala mundial", referiu o chefe de Governo através da rede social X.







Em nome pessoal e do Governo, o primeiro-ministro expressou "profundo pesar e solidariedade" à família, aos amigos e ao FC Porto.







Jorge Nuno Pinto da Costa foi uma personalidade única no dirigismo desportivo, tendo sido o mais titulado dos Presidentes de Clubes à escala mundial. Em meu nome pessoal e do Governo, expresso profundo pesar e solidariedade à sua família, aos seus amigos e ao @FCPorto. — Luís Montenegro (@LMontenegropm) February 15, 2025



"Dirigente histórico"





Pedro Proença, eleito na sexta-feira presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), assinalou que as conquistas de Pinto da Costa "serão eternas".







Numa publicação no Facebook, Pedro Proença destacou o "palmarés único a nível nacional e internacional" de um "dirigente histórico, que durante 42 anos liderou e dedicou a sua vida ao FC Porto".



"Recordo a amizade, os ensinamentos e o respeito mútuo ao longo de décadas de convivência numa indústria para cujo crescimento e emancipação tanto contribuiu, tendo mesmo presidido à Liga Portugal entre 1995 e 1996", acrescentou.













Numa publicação nas redes sociais, o FC Porto despede-se daquele que foi o seu dirigente por 42 anos.



"Uma inspiração eterna. Um legado imortal. Até sempre presidente dos presidentes", lê-se na mensagem publicada pelo clube portuense nas redes sociais.







"Houve sempre uma grande cordialidade"









"Houve sempre uma grande cordialidade entre nós e sempre nos respeitámos", vincou Valentim Loureiro.



O antigo presidente do Boavista reconhece o legado de Pinto da Costa pelos vários títulos conquistados.



"Devo-lhe ter-me sempre apoiado quando fui presidente da Liga", assinalou ainda Valentim Loureiro em declarações à RTP3.

Também em declarações à RTP3, Fernanda Ribeiro sublinhou a importância do antigo líder do FC Porto, tendo sido um "presidente muito presente" atento às adversidades que se atravessavam no caminho dos atletas, não apenas no futebol.





O antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol lembra o apoio que recebeu por parte do ex-dirigente do FC Porto. Gilberto Madaíl destacou na RTP3 a frontalidade de Pinto da Costa.

"Foi um visionário"





Telejornal da RTP1, o ex-jogador salientou o impacto que o ex-presidente teve na sua própria carreira enquanto futebolista.

Após sete anos e meio no FC Porto, o jogador de futebol Ljubinko Drulovic recordou os "bons velhos tempos" da presidência de Pinto da Costa.



"Um dia muito triste", lamentou ao saber da morte do ex-presidente do seu antigo clube, que "deixou a sua marca na história do futebol mundial".



Pinto da Costa, recordou, "fez de tudo para o Porto ganhar".



Ainda assim, Sousa Cintra fez questão de lembrar momentos menos positivos, nomeadamente com o controlo que Pinto da Costa exercia sobre a arbitragem.



O técnico lembra como foi criada a "máquina ganhadora" na década de 80 do século XX que revolucionou métodos de treino e para a qual o apoio de Pinto da Costa foi determinante.

