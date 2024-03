Pinto da Costa deseja abrir portas do Olival aos sócios mais ativos do FC Porto

“[Vamos] Premiar os sócios mais ativos no apoio ao clube, seja a acompanhar a equipa principal no Estádio do Dragão, seja a assistir aos jogos de modalidades amadoras e do futebol feminino, dando-lhes, por um lado, acesso mais alargado e próximo ao Olival e a momentos com os jogadores e a estrutura do clube e, por outro, ao atribuir-lhes acesso prioritário a um conjunto de bilhetes à venda (nos jogos de grande procura)”, observou.



Na página oficial da lista “Todos pelo Porto”, Pinto da Costa identificou três medidas para “melhorar a experiência e relação” com o universo do clube ‘azul e branco’, ao falar em tendências de marketing relacional, inovação e uma experiência maximizada no estádio.



Além da abertura do Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, o projeto visa criar “modelos com diferentes tipologias de casas do FC Porto”, em função da respetiva “geografia, dimensão, equipamentos, membros e condições”, garantindo que indicará de forma “clara e transparente” os benefícios, os acessos e os contributos de cada tipologia.



O líder do FC Porto quer ainda apostar forte “na comunicação e em ferramentas digitais”, graças a iniciativas como a “Follow My Team” [Seguir a minha equipa, em tradução livre], agilizando os elos com sócios e adeptos no mundo inteiro através de um “banco digital”.



“Irá permitir que os sócios possam vender o seu lugar cativo em jogos a que não podem assistir, ficando com saldo positivo na sua conta no banco digital do FC Porto. Ao mesmo tempo, permite que outros adeptos portistas possam usufruir da experiência de assistir a um jogo no Dragão, aumentando a probabilidade de ter o estádio sempre cheio”, referiu.



A candidatura “Todos pelo Porto” pormenorizou hoje o quarto de cinco eixos orientadores do seu programa eleitoral, depois de já ter revelado as medidas englobadas nos tópicos “transparência e boa governança”, “sustentabilidade e crescimento” ou “modalidades e futebol feminino”, restando anunciar as suas perspetivas para a “formação e prospeção”.



Detentor de 15 mandatos seguidos e dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, Pinto de Costa concorrerá à presidência do FC Porto com André Villas-Boas, ex-treinador da equipa de futebol, e o empresário Nuno Lobo, candidato batido em 2020, nas eleições para os órgãos sociais do clube, em 27 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto.