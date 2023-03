Pinto da Costa desmente mau ambiente com Sérgio Conceição

”, afirmou.Pinto da Costa disse que se riu com Sérgio Conceição sobre as notícias de que o ambiente entre ambos estaria tenso e que o treinador podia estar de saída do FC Porto, e que, para ele, ficava “até aos 50”.”, afirmou.O presidente dos "dragões" adiantou que conhece Sérgio Conceição desde os 16 anos e destacou a boa relação de amizade entre ambos, muito para além do êxito desportivo, coroado com a conquista de três títulos em cinco anos no FC Porto.”, adiantou Pinto da Costa, que atribuiu a terceiros a tentativa de os dividir.”, sustentou Pinto da Costa.O alegado mal-estar entre ambos terá surgido após declarações de ambos, proferidas na última semana, depois do empate com o Sporting de Braga (0-0), que deixou o campeão nacional FC Porto a 10 pontos do líder Benfica.