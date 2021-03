Pinto da Costa superou derrota de 83/84 com eliminação da Juventus

Em entrevista ao jornal O Jogo, o líder azul e branco rejeitou o sentimento de vingança, pelo feito alcançado na terça-feira, frente aos eneacampeões italianos, enaltecendo a reposição da sua ambição.



“A 16 de maio de 1984, na primeira vez que o FC Porto esteve numa final europeia, perdemo-la com a Juventus (2-1, em Basileia). Isso ficou-me atravessado, porque depois não perdemos mais nenhuma das sete que realizámos e essa era, de facto, uma dor que eu sentia”, afirmou Pinto da Costa, ao diário desportivo.



O presidente do FC Porto realçou a dimensão da Juventus, “que era e a ainda é um dos grandes da Europa, campeão quase permanente do futebol italiano”, para destacar o feito alcançado pelos comandados de Sérgio Conceição, “um dos melhores da Europa”, com quem celebrou, visivelmente emocionado, no relvado do estádio de Turim.



“Naquele momento não estava só a abraçar o Sérgio. Estava a abraçar todos aqueles que durante estes anos todos me proporcionaram a mim e aos portistas tantas alegrias e que infelizmente já não estão connosco. Treinadores como Ivic, Carlos Alberto Silva, Bobby Robson, que infelizmente já partiram, senti que estava a abraçá-los a todos os que estiveram comigo nesta caminhada de quase 39 anos ao serviço do FC Porto”, prosseguiu.



O FC Porto assegurou de forma heroica a 11.ª presença no "top 8" da principal prova europeia de clubes de futebol, ao perder por 3-2 no terreno da Juventus, após prolongamento e em inferioridade numérica, na terça-feira, depois do triunfo caseiro por 2-1.