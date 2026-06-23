Pleno de títulos no futebol é "marca de qualidade" do FC Porto

Durante a cerimónia de entrega do troféu de campeão nacional de sub-15 ao museu do FC Porto, o dirigente salientou a importância da conquista dos iniciados, que se junta aos títulos em sub-17 e sub-19, sendo a terceira vez na sua história que o clube conquista os três em simultâneo, após as épocas 1985/86 e 1997/98, além do de seniores.

"Este pleno espoleta sentimentos, emoções e alegrias enormes. Significa muito para a massa associativa do FC Porto sermos os únicos a consegui-lo, e logo pela terceira vez. É o complemento de um grande processo formativo e uma marca de qualidade que distingue o FC Porto", afirmou, em declarações reproduzidas no sítio oficial do clube na Internet.

Villas-Boas felicitou a equipa de sub-15 pela conquista de um título que escapava ao clube desde 2011 e defendeu que o principal objetivo passa agora por assegurar a progressão dos jovens jogadores até à equipa principal.

"Este escalão é o início do processo formativo de um jogador jovem e esperemos que o prossigam noutros patamares, nos sub-17, sub-19, equipa B e plantel principal. Falta a cereja no topo do bolo, que é a estreia de todos estes miúdos pela equipa principal", referiu.

O presidente portista considera que a conquista de títulos nos escalões de formação ajuda a consolidar a identidade competitiva do clube, embora sublinhe que o sucesso na formação não deve ser medido apenas pelos resultados.

"Somos o clube mais vitorioso no futebol nacional e isso é uma marca que nos distingue. Mas o talento é o mais importante para que estes jovens se possam afirmar na equipa principal", frisou.

Villas-Boas apontou ainda o médio Rodrigo Mora como exemplo recente da capacidade do clube para acelerar a integração de jovens talentos no futebol profissional e manifestou o desejo de ver os jovens campeões nacionais percorrerem o mesmo caminho.

"Há um `timing` para o fazerem, mas todos esperamos que quanto mais cedo, melhor. Espero que eles consigam vencer em todas as etapas", concluiu.