Pol Valera reforça o andebol do FC Porto

O jogador catalão, que alinha na primeira linha, venceu a Liga dos Campeões em 2024 ao serviço dos "blaugrana", nos quais está desde 2022/23, além de dois campeonatos espanhóis e uma Taça de Espanha.”, disse Valera, de 26 anos.Valera adiantou ainda que falou com o internacional português Luís Frade, seu companheiro no FC Barcelona, assim como com Mamadou Diocou, que vai reencontrar no FC Porto, depois de terem jogado juntos nas seleções jovens de Espanha.O internacional espanhol é o segundo reforço confirmado pelo FC Porto para a nova temporada, depois do lateral direito sueco Linus Persson, proveniente dos dinamarqueses do GOG.