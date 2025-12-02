Portista Alan Varela recuperado para o encontro com o Vitória de Guimarães

O futebolista havia sofrido um "traumatismo no joelho direito" na receção aos franceses do Nice (triunfo por 3-0), na passada quinta-feira, tendo ficado de fora na última jornada da I Liga, diante do Estoril Praia, no domingo, em que os 'dragões' venceram por 1-0.



Luuk de Jong sofreu uma "contusão no joelho esquerdo", tendo apresentado queixas físicas no final do jogo contra os estorilistas, e Deniz Gül deparou-se com uma "mialgia de esforço" anterior à partida.



No boletim médico portista consta ainda Nehuén Pérez, que atravessa um longo período de recuperação de uma rotura total do tendão de Aquiles.



O FC Porto treinou durante a tarde de hoje no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, com a presença dos 'bês' João Teixeira e Trafim Melnichenka, que se juntaram aos trabalhos.



A formação de Francesco Farioli volta a treinar na manhã de quarta-feira, tendo em vista a preparação da receção ao Vitória da Guimarães, relativa aos quartos de final da Taça da Liga, agendada para as 20:15 de quinta-feira.

