Portista Martim Fernandes falha treino de preparação para o Estugarda

Na véspera da partida para a Alemanha, o jogador não participou na sessão de trabalho que decorreu durante a manhã, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, que sinalizou o regresso após o empate frente ao Benfica (2-2), no domingo, para a I Liga.



Martim Fernandes junta-se assim a Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Samu no boletim médico portista e poderá ter a presença no confronto europeu em risco.



Os defesas Luís Gomes e António Ribeiro, os médios Tiago Silva, André Oliveira e Bernardo Lima, e os avançados André Miranda e Trafim Melnichenka, da equipa B, juntamente com o júnior Filipe Sousa, também treinaram hoje sob a orientação de Francesco Farioli.



Na quarta-feira, o FC Porto ainda treina no Olival, às 10:30, antes de partir para Estugarda, às 15:00, estando a conferência de imprensa de antevisão à partida, na MHP Arena, estádio dos germânicos, prevista para as 20:00 locais (19:00 em Lisboa).



O FC Porto defronta o Estugarda, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, na quinta-feira, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), sob arbitragem do lituano Donatas Rumsas.