Portista Nehuén Pérez sofre lesão muscular antes do clássico com o Benfica

Assim, o técnico Francesco Farioli conta apenas com o croata Dominik Pripic como alternativa ao eixo central habitualmente composto pelos polacos Jakub Kiwior e Jan Bednarek, além de uma eventual adaptação do dominicano Pablo Rosario à posição.



Victor Froholdt e Oskar Pietuszewski mantêm-se em regime de treino condicionado, alimentando as dúvidas sobre a disponibilidade dos dois jovens jogadores para o encontro de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto.



No extenso lote de baixas encontram-se ainda inscritos os nomes de Samu, progressivamente reintegrado nos trabalhos em recuperação de uma lesão que o afasta dos relvados desde fevereiro, João Costa, recentemente operado, Zaidu, Vasco Sousa e André Miranda.



O FC Porto, que treinou hoje no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, regressa na quinta-feira aos trabalhos, com vista à preparação da receção ao Benfica, agendada para as 20:30 de domingo, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.



Os 'dragões', líderes isolados da I Liga, com um pleno de seis vitórias, têm mais dois pontos do que as 'águias', que podem passar para a frente do campeonato em caso de vitória.



