Prémio Kopa. Rodrigo Mora e João Neves nomeados para o prémio

O prémio é atribuído pela France Football (para além da Bola de Ouro) e escolhe o melhor jogador do mundo com menos de 21 anos. Lamine Yamal é o atual vencedor do troféu e está novamente nomeado.





O jogador do Barcelona, com apenas 18 anos, pode revalidar o prémio mas tem a concorrência de mais nove futebolistas.





Entre eles, Rodrigo Mora, do FC Porto, e João Neves, do Paris Saint-Germain. O médio defensivo também repete a nomeação do ano passado e chega como finalista depois de uma temporada repleta de sucessos.





João Neves venceu a Liga Francesa, a Taça de França, a Supertaça Francesa e a Liga dos Campeões. Na seleção nacional, o jogador conquistou a Liga das Nações. Já Rodrigo Mora tornou-se na figura de proa do FC Porto, apesar da temporada menos boa da equipa.





Na equipa principal dos azuis e brancos, Rodrigo Mora participou em 35 partidas. Marcou onze golos e fez quatro assistências.





Para além de Yamal, João Neves e Rodrigo Mora, também estão nomeados Desiré Doué (PSG), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Estêvão (Chelsea/Palmeiras), Dean Huijsen (Real Madrid/Bournemouth), Kenan Yildiz (Juventus) e Myles Lewis-Skelly (Arsenal).





O vencedor do troféu Kopa será conhecido no dia 22 de setembro.